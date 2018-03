Maxi voragine al Tufello: strada chiusa e bus deviati

Una maxi voragine al centro della strada, insidiosa in quanto nascosta sotto la pozzanghera che si è formata al suo interno a causa della pioggia. Siamo al Tufello, su via delle Vigne Nuove. Qui una grande buca ha richiesto la chiusura temporanea di un tratto della strada che collega Montesacro alla zona di Porta di Roma. Il dissesto stradale, con conseguente chiusura in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso fra via Villa di Faonte e via delle Isole Curzolane.

Voragine su via delle Vigne Nuove

Problemi per i bus delle linee 339 e 349, con gli stessi costretti a deviare il percorso da via delle Isole Curzolane, per poi proseguire su via Monte Petrella, via Monte Resegone e tornare su via delle Vigne Nuove. Una strada dissestata in tutta la sua lunghezza, in particolare nel tratto compreso fra via delle Isole Curzolane e piazza Monte Gennaro, vero spauracchio dei motocicilisti che la transitano per andare in direzione della Nomentana e di via della Bufalotta. Una situazione di pericolo, soprattutto per gli scooteristi costretti a pericolose gimcane per evitare di finire dentro alle buche.

Strade colabrodo nella periferia est

Stesso scenario anche in altri quartieri periferici della città, come in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, via Achille Vertunni a Tor Sapienza e via Collatina/via dell'Acqua Vergine, fra Nuova Ponte di Nona e Salone. Qui, nella periferia est della Capitale, la pioggia battente dell'ultima settimana ha peggiorato di molto la situazione del manto stradale facendo letteralmente sbriciolare l'asfalto con la formazione di buche e voragini. (Qui il videoservizio)