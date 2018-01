Paura al Prenestino: spari in strada durante un inseguimento

Due colpi di pistola, sentiti distintamente da più testimoni tra la folla del Prenestino. Pomeriggio movimentato quello di oggi tra via Veroli e via Tor de Schiavi. Qui, alle 15.30, due agenti del reparto Falchi della Questura di Roma, a bordo di una moto, hanno intimato l'alt ad un'auto. Due le persone a bordo della vettura che non ha rispettato il segnale.

Ne è nato così un'inseguimento durante il quale sono stati esplosi due colpi di pistola in aria per intimidire i fuggitivi. In via Veroli i due hanno quindi abbandonato il mezzo. L'inseguimento è quindi proseguito a piedi e per uno dei due fuggitivi non c'è stato nulla da fare.

Agguantato, è stato quindi portato in Questura per accertamenti e per essere interrogato. Ancora in fuga l'altro uomo. In zona è in corso una serrata ricerca.

Da accertare i motivi che hanno spinto i due a non fermarsi all'alt. Sul posto la polizia scientifica.