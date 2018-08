Lancia bottiglia contro il gabbiotto dell'autista e ferisce passeggero: paura sul 437

E' sceso dall'autobus, ha preso una bottiglia di birra sul marciapiede per poi lanciarla all'interno del mezzo pubblico. E' successo sul bus RomaTpl 437 nella mattinata di domenica quando, alle 8 del 5 agosto, un uomo di colore ha dato in escandescenza in via Tiburtina, all'altezza di via Elena Brandizzi Gianni.

Lo straniero, dopo aver discusso con un paio di passeggeri, è sceso dalla porta anteriore per poi dare sfogo alla sua rabbia con l'atto vandalico. La bottiglia ha danneggiato il vetro esterno del gabbiotto del conducente, illeso, mentre i vetri hanno colpito un passeggero.

Il ferito è stato portato in codice verde all'ospedale Pertini. Sul posto una volante della Polizia che, acquisita la testimonianza dei presenti, ha iniziato le ricerche per rintracciare l'uomo violento.