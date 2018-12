Ferisce il marito con una mannaia durante una lite familiare, grave un 82enne

Lo ha colpito con una mannaia al culmine di una lite familiare. A rimanere gravemente ferito un uomo italiano di 82 anni, a colpirlo con il grosso coltello da cucina la moglie. Le violenze alle prime ore del giorno di martedì 18 dicembre in un appartamento al primo piano di una palazzina in zona Portonaccio.

In particolare l'allerta al 112 è stata data da un vicino di casa poco prima delle 7:30 di stamattina. Le urla e le violenze hanno infatti attirato l'attenzione dei tanti abitanti di via San Romano. Arrivati sul posto gli agenti di polizia hanno trovato l'uomo in strada, con una ferita sanguionante alla testa.

Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 l'82enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini dove si trova ora in prognosi riservata. Particolarmente agitata la donna, per placarla gli sono stati somministrati dei sedativi, con la donna poi affidata alle cure del personale medico. Accompagnato negli uffici del commissariato di polizia la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato San Basilio di Polizia insieme agli investigatori della polizia scientifica. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni le liti fra marito e moglie si protraevano da tempo. Stamattina, al culmine dell'ennesima discussione, la moglie ha oltrepassato l'asticella ferendo l'82enne con una mannaia.