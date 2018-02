Prende prostituta a casa e l'accompagna in via Salaria: fermato

E' stato bloccato mentre accompagnava una prostituta in via Salaria. Un vero e proprio "taxi dell'amore" secondo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Cassia che hanno arrestato con l'accusa di "favoreggiamento della prostituzione", un 40enne romeno, già noto alle Forze dell'Ordine.

Negli ultimi tempi, durante mirati servizi di controllo del territorio, l'uomo era stato notato mentre accompagnava una connazionale di 30 anni lungo via Salaria, dove si prostituiva. Ieri pomeriggio il blitz.

I Carabinieri hanno accertato nuovamente che il 40enne, dopo aver prelevato la donna dalla sua abitazione, la faceva scendere in via Salaria incrocio via Riva del Fiume e sono intervenuti, bloccandolo prima che si allontanasse. L'arrestato è stato portato in carcere a 'Regina Coeli', come disposto dall'Autorità Giudiziaria.