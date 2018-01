Via Salaria: assalta minimarket e picchia il gestore mandandolo all'ospedale

E' entrato in un minimarket di via Salaria, picchiato il titolare, originiario del Bangladesh, e tentato di rubare l'incasso dell'esercizio commerciale. Il malvivente, un 31enne romano, non è però riuscito a prendere il malloppo e così è scappato a mani vuote.

E' sucesso a Monterotondo Scalo. Allertati, sul posto sono giunti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di zona. Le immediate indagini e, soprattutto, la descrizione del malvivente ad opera della vittima, hanno consentito ai militari di rintracciare e bloccare l'uomo, fermato poco dopo il colpo a pochi metri dal minimarket.

L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia. La vittima è stata visitata dai sanitari dell'ospedale di Monterotondo per alcuni traumi facciali riportati durante la colluttazione con il rapinatore.