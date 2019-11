Via Prenestina, in fuga su furgone rubato: inseguimento durato un'ora e mezza

Un inseguimento durato un'ora e mezza. I carabinieri della stazione di Formello, con fatica, hanno arrestato un romeno di 38 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato anche per ricettazione.

I fatti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell'Arma hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di un furgone denunciato rubato che si avvicinava. Una volta intercettato, lo hanno inseguito, riuscendo a fermarlo dopo circa un'ora e mezzo, all'altezza di via Prenestina.

Una volta fermato, il conducente del furgone rubato ha tentato di sfuggire al controllo dei militari ma è stato prontamente bloccato e accompagnato in caserma.

Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri sul veicolo hanno permesso di scoprire che il mezzo era stato denunciato rubato e che era stata modificata la targa e il telaio, per eludere i controlli. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire a che titolo e con quali modalità siano stati alterati i connotati del veicolo.