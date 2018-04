Frana la via Prenestina: chiusa la strada, auto e bus deviati. Caos a Roma est

Frana la strada a Roma est e chiude la via Prenestina in entrambe le direzioni di marcia per "dissesto del manto stradale". Questo quanto sta creando disagi ad automobilisti e pendolari dei quartieri dell'area Polense del VI Municipio delle Torri. La chiusura è stata disposta nella giornata di ieri 5 aprile all'altezza del civico 1815, incrocio via Prenestina Vecchia. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Frana via Prenestina

A franare in seguito all'apertura di una voragine il tratto della via Prenestina che attraversa il fosso dell'Osa. In particolare si è aperta una maxi buca di almeno due metri di diametro al lato della carreggiata destra, in direzione Tivoli, con parte della strada franata nello stesso corso d'acqua che scorre sotto al 'ponticello'.

Chiusa via Prenestina

Ad essere interdetto il tratto di via Prenestina compreso fra via di Rocca Cencia e la zona di Osa (altezza distributore carburante Total Erg), che collega mediante la via Polense le zone di Villaggio Prenestino, Rocca Cencia e Castelverde, sino ad arrivare all'area dei Giardini di Corcolle e proseguire nell'area dei Comuni dei Monti Prenestini e la zona di Villa Adriana di Tivoli. Inevitabili i disagi alla circolazione con il traffico veicolare proveniente da Tivoli deviato su via Massa di San Giuliano, deviazioni su via del Fosso dell'Osa per il traffico proveniente dalla via Prenestina Nuova.

Bus deviati a Roma est

Oltre al traffico veicolare deviate anche le linee bus (314-508 e 055) che transitano su quel tratto di via Prenestina: nel dettaglio. Linea 508 proveniente da piazza Mondavio: giunte in via Polense, via di Massa San Giuliano, via di Lunghezza, via Fosso dell' Osa, via Polense normale di linea. Proveniente da Ponte Mammolo: giunte in via Polense stessa deviazione al senso inverso. Linea 314 in direzione largo Rotello: stazione Lunghezza, via del Casalone, viua Massa San Giuliano fino a Via Prenestina Polense, rotatoria inversione di marcia, via Massa San Giuliano, largo Rotello (Capolinea); in direzione largo Preneste: largo Rotello, via Massa San Giuliano, via del Casalone, Stazione Lunghezza, normale di linea. Linea 055 (Roma Tpl) in direzione Pantano: via di Lunghezza, via Fosso dell´Osa, Via Prenestina Polense, via di Rocca Cencia; in direzione D´Ascanio: via Rocca Cencia, via Prenestina Polense, Via Fosso Dell´Osa, via del Casalone, stazione Lunghezza. Problemi anche per i bus Cotral della linea Roma-Tivoli via Prenestina.

Consigliere Muzzone

Fra i primi a postare la foto della chiusura della via Prenestina Antonio Muzzone, consigliere MoVimento 5 Stelle del VI Municipio delle Torri che avvisa: "A tutta la cittadinanza. Per una frana avvenuta sul ponte lungo il Fosso dell'Osa altezza via Prenestina 1815 quartiere Osa traffico interdetto dalla sera di oggi (ieri ndr) ai prossimi giorni". Sul posto anche Roberto Romanella, presidente del Municipio di viale Duilio Cambellotti.