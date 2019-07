Venti giorni di lavori su via Pontina: luglio diventa "da bollino rosso"

Lavori su via Pontina e un luglio che per chi percorre la strada che congiunge Roma e Terracina, passando per Latina, Pomezia, Ardea, Aprilia e Sabaudia, si preannuncia “di passione”.

Lavori su via Pontina: sarà un luglio “di passione”

Da lunedì 8 luglio Anas, del Gruppo Fs italiane, eseguirà infatti gli interventi di manutenzione e sfalcio del verde lungo la strada statale: operazioni che riguarderanno la Pontina in entrambe le direzioni.

Per consentire i lavori sarà istituito il restringimento di carreggiata per brevi tratti con lunghezza massima pari a 700 metri.

Via Pontina lavori fino al 27 luglio

I lavori su via Pontina dureranno venti giorni circa, fino al 27 luglio e verranno svolti nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17.30.

“Prudenza” quanto raccomandato da Anas. Pazienza quel di cui si dovranno armare gli automobilisti che si ritroveranno sulla Pontina nel bel mezzo dei lavori.

Lavori sulla Pontina, possibili disagi

Una strada che proprio di recente ha mandato su tutte le furie i pendolari, venerdì 5 luglio è stato infatti da “bollino rosso”: gli interventi di rifacimento del manto stradale hanno mandato in tilt il traffico nei pressi di Aprilia in direzione Roma. Lunghe code, rabbia e sconforto.

A causa dei lavori e dei restringimenti di carreggiata a tratti anche luglio inoltrato potrebbe riservare i medesimi disagi.

Traffico via Pontina

L’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.