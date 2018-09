Auto in fiamme sulla via Pontina: strada chiusa per un'ora e lunghe code

Auto in fiamme lungo via Pontina. Intorno alle 11 e 40 un veicolo è andato a fuoco all'altezza di via di Vallerano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato sulla complanare. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con code dal Raccordo verso Pomezia e rallentamenti da Spinaceto verso Roma per file di curiosi. Il tratto è stato riaperto dopo circa un'ora.