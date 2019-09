Via Polense chiusa per una frana: crollano massi in strada. Deviati bus e fermate soppresse

Via Polense è chiusa dalla notte tra il 5 e il 6 settembre a causa di una frana. Dal costone roccioso che sovrasta la strada, infatti, sono crollati dei massi. La Polizia Locale di Roma Capitale, per permettere le operazioni di pulizia e di ripristino dell'asfalto, tra via Cavuccio e via di Lunghezzina.

La chiusura all'altezza del Royal Latino. Le linee autobus 042, 508 e la linea C9 sono state deviate, da via Polense deviano quindi per via di Lunghezzina, via di Lunghezza, via del Casalone, largo Rotello, via Massa di San Giuliano e via Polense, saltando complessivamente 8 fermate.

Temporaneamente soppresse le fermate 74783-74784-74785-74786-74808-74809-74810-74811. Si consiglia di baipassare il tratto interessato girando per via Massa di San Giuliano e ricongiungersi con via di Lunghezzina (venendo da Roma), oppure prendere via di Lunghezzina e via Massa San Giuliano (venendo da Corcolle).

