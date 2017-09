Crolla un albero in via della Pisana: strada chiusa

Ancora un albero caduto a Roma. Questa volta è accaduto in via della Pisana 379. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli uomini della K9 Rescue Italia. L'albero ha bloccato la strada, chiusa al traffico. Atac, per permettere la rimozione del tronco, ha deviato la linea bus 808 in via di Brava e via della Vignaccia, mentre la linea 881 limita a Eudes.

rete RomaTpl - linea bus 808 devia via di Brava-via della Vignaccia (intervento vigili del fuocoPisana/Avanzini) #Atac — infoatac (@InfoAtac) 20 settembre 2017