Balduina come Monteverde: scoperta voragine sotterranea, strada chiusa

Le strade della Balduina non sono sicure. Il 14 febbraio, all'interno del cantiere, dove una volta sorgeva l'ex istituto Santa Maria degli Angeli e dove sono previste tre palazzine, una parte della strada, tra via Livio Andronico e via Lattanzio, è crollata. Oggi, dopo oltre un mese di distanza, una normalità che tarda ad arrivare e le indagini della procura, ancora disagi per i residenti.

In via Romeo Rodriguez Pereira, tra il civico 14 ed il civico 16, è stata infatti scoperta una nuova maxi voragine sotterranea che ha comportato la chiusura della strada, come in via Isacco Newton a Monteverde (qui la notizia). A scoprire il buco alcuni operai dell'Italgas che, durante i lavori di posa in opera di alcune tubazioni, hanno trovato un "vuoto" sotto l'asfalto richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale che hanno conseguentemente chiuso la strada con i nastri gialli ed arancioni.

"Chiediamo con forza il monitoraggio delle tubature di zona da parte di Acea. Solo per un caso fortunato la voragine è stata scoperta prima che qualcuno si facesse male. - dichiarano in una nota gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, Federico Guidi e Lavinia Mennuni dirigenti romani, il consigliere del Municipio XIV Mauro Ferri, Elisabetta Vinci, responsabile Fdi Balduina - Ma sono ormai troppe e ricorrenti le voragini che si aprono nel quartiere a causa delle rotture delle tubazioni".