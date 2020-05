A passeggio nel parco con un fucile da sub: 36enne finisce nei guai

I carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno denunciato a piede libero un 36enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di porto di armi e oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via del Parco Mellini, dove hanno notato l’uomo che si aggirava a piedi con un fucile da sub.

Fermato dai militari, il 36enne si è opposto al controllo e all’identificazione spintonandoli, ma è stato subito bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Il fucile da sub, che trasportava senza motivo, è stato sequestrato.