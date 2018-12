Via Ostiense: strada chiusa per ramo pericolante, traffico in tilt

Via Ostiense chiusa tra Ostia e Ostia Antica e traffico in tilt. Dalle 16:45 di oggi 14 dicembre la strada, in entrambi i sensi di marcia, è stata transennata dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale a causa di un ramo pericolante che minaccia di cadere sulla carreggiata.

Già in passato, in quel tratto, si sono verificati episodi simili. In attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco la strada rimarrà chiusa da Viadotto Attico Tabacchi fino al semaforo di Ostia Antica. Tante le auto incolonnate sulla via del Mare, congestionata, vista la chiusura di quel tratto dell'Ostiense.