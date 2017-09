Pedone investito da scooter: è grave

Ancora un incidente stradale a Roma. Oggi 15 settembre, intorno alle 8:30 del mattino, un pedone è stato investito in via Nomentana 903. Allertati, sul posto, i sanitari del 118 e gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici. Secondo una prima ricostruzione un scooter Honda Sh ha centrato in pieno l'uomo scaraventandolo sull'asfalto per diversi metri.

Il pedone è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Umberto I. Ferito anche lo scooterista, caduto dal mezzo, è soccorso in codice giallo presso lo stesso nosocomio della Capitale. Sul posto anche personale Ama per la pulizia del mano stradale.