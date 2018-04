Incidente in via Nomentana: si scontra con moto e fugge, caccia ad auto pirata. Due i feriti

E' caccia all'auto pirata che oggi, 20 aprile, ha causato un incidente via Nomentana 1002 intorno alle 9:30. Tutto è accaduto quando una moto Honda si è scontrata, per cause ancora da appurare con un'auto. Le due persone a bordo della moto sono state trasportate in ospedale.

Il conducente, un uomo di 41 anni, in codice verde all'Umberto I e la passeggera, una donna di 40 anni, al Pertini in codice rosso. Sul posto, per i rilievi scientifici e le indagini gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, Dai primi elementi sembra che il pirata della strada fosse alla guida di una Fiat Panda.