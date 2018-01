Val Melaina, guerriglia contro un locale: la notte brava di 30 ragazzi a via Monte Cervialto

Nottata di passione per i residenti di Val Melaina alle prese con la notte brava di un gruppo di 30 ragazzi. Decine le telefonate al 112 che indicavano la presenza di un folto gruppo di giovani che stavano dando vita ad una "guerriglia" su via di Monte Cervialto. I fatti si sono registrati dopo la mezzanotte fra il 9 ed il 10 gennaio, all'altezza del distributore Ip di carburante, nel III Municipio Montesacro. Qui il 'branco' di giovani, molti dei quali con delle bottiglie di vetro in mano, ha creato il caos prendendo di mira, con un lancio di sedie e tavolini, un locale che si trova sulla strada.

Notte brava in via di Monte Cervialto

Dopo aver riversato la propria rabbia contro il locale, il gruppo ha poi proseguito a turbare il sonno degli abitanti del popoloso quartiere, cominciando a sbattere violentemente con calci e manate le saracinesche chiuse dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona. Da sotto i portici i ragazzi si sono poi riversati in strada, invadendo la corsia in direzione Val Melaina di via di Monte Cervialto.

Ragazzi in fuga a Val Melaina

Nonostate l'arrivo sul posto di diverse pattuglie delle volanti e del commissariato Fidene di polizia, all'arrivo degli agenti il gruppo di ragazzi si era già dileguato a piedi per le vie del Nuovo Salario e di Val Melaina, con alcuni di loro andati via, come riferito da alcuni testimoni, a bordo di alcune vetture. Resta da accertare se siano stati danneggiati altri locali, arredi urbani o alcune delle numerose vetture in sosta sulla strada.