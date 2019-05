Furto a Torre Spaccata: malviventi sfondano sala scommesse con auto ariete

Furto nella notte nel quartiere di Torre Spaccata. Ignoti, con una macchina rubata usata come auto ariete, hanno letteralmente sfondato la serranda di una sala scommesse, in via Marco Emilio Scauro, intorno alle 4 di notte. Terminato il colpo sono scappati caricando la refurtiva su un'altra auto.

La mattina il proprietario ha subito allertato i Carabinieri, giunti sul posto per verificare i fatti.

I ladri hanno portato via un televisore e circa 800 euro in denaro dalle casse, ma ancora è da appurare nel dettaglio il valore della merce rubata. Sul posto i militari della stazione Alessandrino, che ora indagano alla ricerca dei malviventi.