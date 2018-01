Incidente in via della Magliana: scooter si scontra con una Jeep, grave un uomo

Incidente stradale oggi 19 gennaio in via della Magliana, all'incrosio con via Luigi Rava. È avvenuto intorno alle 10:50. A scontrarsi un uomo alla guida di uno scooter Aprilia Scarabeo e una Jeep. Il conducente, egiziano, è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

