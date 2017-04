Prati: scoppia tubatura in via Leone IV, la strada diventa una piscina

Si rompe una tubature e le strade del quartiere Prati si allagano. In via Leone IV la strada si è allagata con conseguente blocco della circolazione. Una pozza di una cinquantina di metri con metà strada chiusa dalla Municipale.

La viabilità è interdetta al traffico tra via Candia e via Sebastiano Veniero a causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione Piazza del Risorgimento. Per chi proviene da Via Candia: proseguire diritto su Viale Giulio Cesare o a sinistra verso Largo Trionfale.

Per chi proviene da Via Leone IV: obbligo di proseguire per Viale Giulio Cesare. Chiusa anche Via degli Scipioni all'altezza di Via Vespasiano in direzione Via Leone IV e Via Sebastiano Veniero da Via Santamaura a Via Leone IV.

Disagi anche sul controviale di viale Angelico all'altezza di via Gabriele Camozzi in direzione Piazza Giovane Italia.