Settecamini: con auto ariete tentano colpo in banca, caccia ai ladri

Con un'auto di grossa cilindrata, forse una jeep, hanno sfondato la vetrina di un istituto di credito e tentato di scappare con il bancomat. Il colpo grosso, tuttavia, non è riuscito. E' successo intorno alle 2 di notte del 7 maggio, in via Giacomo Peroni, nel quartiere di Settecamnini.

Sul posto i Carabinieri della stazione locale per i rilievi e le indagini del caso. Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe usato la vettura come un ariete e tentato di legare il bancomat, per poi portarlo via. Il sistema d'allarme, però, ha messo in moto la macchina delle forze dell'ordine. Arrivati in via Peroni, i militari non hanno trovato i malviventi, fuggiti nel frattempo, recuperando però indizi utili alle indagini. E' caccia alla banda.