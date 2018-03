Colli Aniene: con auto ariete tentano rapina nel bar ma il colpo non riesce, il racconto del titolare

Con un auto ariete, una vecchia Volkswagen, hanno provato a sfondare la serranda del Bar dello Sport di via Giuseppe Galati a Colli Aniene. Un manovra in retromarcia sfruttando la rampa del vicino autolavaggio. L'obiettivo era quello di saccheggiare l'esercizio commerciale che, al suo interno, ha anche un punto scommesse Eurobet, delle slot machine e la cassa Sisal.

Un colpo non riuscito, tuttavia, perché i ladri dopo aver danneggiato la serranda del bar hanno fatto scattare l'allarme del locale. Inoltre il rumore, erano poco prima delle 22, ha attirato l'attenzione dei residenti di zona che hanno immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i Carabinieri che, nonostante i malintenzione fossero fuggiti, hanno avviato le indagini.

A raccontare i fatti è Massimo, marito di Luana che è la titolare del bar. "Non è la prima volta che i ladri provano a farci visita. Pochi giorni fa ignoti hanno provato ad entrare da noi attraverso il vicino autolavaggio, ma anche in quel caso non sono riusciti", dice a RomaToday Massimo che continua: "Da diversi giorni avevo notato delle persone sospette nel bar. Veninavo, facevano due partite alle slot, non consumavano tutto quello che prendevano e poi andavano via". Come se stessero facendo un sopralluogo.

Massimo, però, è amareggiato: "I danni ci sono, circa 1600 euro spenderemo nelle riparazioni ma non è quello che mi preoccupa. Qui nel quartiere i ladri hanno già fatto visita a diversi locali, anche ai negozi gestiti dai cinesi ed addirittura in una palestra. Ma che vogliono trovare lì? Purtroppo siamo abbandonati dalle istituzioni ed abbiamo perso il senso di comunità. Così non va bene ed il degrado che c'è in periferia è lo speccio dell'Italia".