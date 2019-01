Via Flaminia: masso cade su auto in marcia verso Roma, ferito il conducente

Un masso si è staccato dal costone di via Flaminia crollando nel tratto di strada in direzione Roma, e colpendo un'auto in transito. Il conducente della vettura, ferito, è stato portato in ospedale. E' successo questa mattina, intorno alle 7:40 circa, ad un centinaio di metri dopo il Grande Raccordo Anulare.

Ad allertare i soccorsi alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, Anas e la Polizia Locale di Roma Capitale. I pompieri hanno raggiunto il chilometro 11,300 della via Flaminia, estraendo la persona ferita dalle lamiere dell'auto e consegnata al personale medito per il trasporto in ospedale.

Immediate anche le ripercussioni sul traffico in entrata con via Flaminia prima parzialmente chiusa, con obblighi di deviazione per chi marciava lungo il viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro città. Poi dalle 9 la riapertura della carreggiata interessata con le auto che marciano a senso unico alternato, su una sola corsia ci marcia. Disagi alla circolazione.