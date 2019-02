Trastevere: rapinato alla fermata del bus, passante ferma i ladri armati di pistola

Una rapina, l'inseguimento, un ladro armato, poi arrestato, ed il complice in fuga. E' successo di tutto martedì 12 febbraio, alle 13:45, in via Ettore Rolli, in zona Trastebere. I fatti sono avvenuti alla fermata dell'autobus quando un uomo è stato aggredito, con calci e pugni, da un 54enne romano e dal suo complice.

I due, che poi hanno rapinato la vittima, erano arrivati in zona a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata per coprire la targa reale. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di un passante che, oltre a chiamare immediatamente la Centrale Operativa della Questura di Roma, si è precipitato immediatamente in suo soccorso riuscendo a far perdere il controllo del mezzo ai due malviventi.

Mentre il passeggero è riuscito a scappare e a salire su un altro scooter, che nel frattempo era giunto in suo aiuto, il guidatore, per guadagnarsi la fuga a piedi verso viale Marconi, ha estratto una pistola a scopo intimidatorio.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Paolo che, intercettato il rapinatore, lo hanno bloccato, e assicurato all'interno della volante.

Arrivati negli uffici di Polizia, ad attenderli c'era il testimone che ha riconosciuto senza ombra di dubbio il rapinatore. Terminati gli atti di rito il 54enne, con numerosi precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina aggravata con arma da sparo in concorso e lesioni personali. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità dei complici.