Alla guida senza aver mai preso la patente e con la droga nascosta in casa

Alla guida di una Fiat 600 senza patente e con la droga nascosta in auto. La scorsa sera, un 31enne romano, già all'obbligo di firma, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per guida senza patente.

Durante un controllo alla circolazione, i Carabinieri hanno fermato il giovane in via di Bravetta, mentre era in auto in compagnia di un amico.

Durante i primi accertamenti, i militari hanno accertato che il 31enne non aveva mai conseguito la patente e, visto l'atteggiamento agitato di entrambi hanno approfondito il controllo.

La perquisizione personale sul posto ha permesso di rinvenire una dose di hashish, nelle tasche del passeggero.

Da qui, i Carabinieri hanno esteso il controllo anche presso i loro domicili. A casa del 31enne sono stati rinvenuti 800 grammi di hashish divisi in 4 panetti, 90 semi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile al taglio ed al confezionamento delle dosi.

L’uomo, trattenuto in caserma, è in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo, mentre il passeggero di 38 anni è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.