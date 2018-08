Lavori sulla rete idrica: via Delle Quattro Fontane senz'acqua. Disagi a Barberini

Lavori di manutenzione e rubinetti a secco in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. A comunicarlo è Acea ATO2 che sospenderà il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane.

Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: via delle Quattro Fontane (da via del Quirinale a Piazza Barberini), Piazza Barberini, via Rasella, via dei Giardini, via degli Avignonesi, via del Boccaccio, via del Traforo (lato via Rasella), via dei Serviti, vicolo Barberini e Largo del Tritone.

Si potrebbero inoltre verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua anche nelle zone limitrofe alle citate.

Al fine di limitare i disagi verrà predisposto un servizio di rifornimento con autobotti a Piazza Barberini e a via del Traforo (angolo via dei Serviti), attivo durante il periodo in cui l’erogazione dell’acqua sarà sospesa. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, "scusandosi per i disagi, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione". Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.acea.it o contattare il numero verde 800.130.335.