Dopo il lockdown torna la truffa dello specchietto: fermati due truffatori

Con la fine delle restrizioni per l'emergenza coronavirus, sono tornate le auto in strada e le truffe. Nel pomeriggio di ieri, due italiani di 48 e 36 anni, entrambi con precedenti, hanno tentato di attuare la tristemente nota truffa dello specchietto.

I due complici, fingendo di aver subito un danno allo specchietto della loro auto, hanno costretto un ignaro cittadino a fermarsi lungo la Cassia Vejentana, all'altezza di via della Giustiniana, additandolo quale responsabile del fantomatico sinistro e chiedendogli una somma di denaro per riparare il "danno" patito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima, intuito quanto stava accadendo, si è rifiutata di corrispondere soldi ai due sconosciuti ed è riuscito a ripartire, allertando il 112, fornendo ai carabinieri della Stazione Roma La Storta i dati utili a rintracciare i truffatori, fermati pochi minuti dopo il goffo tentativo di raggiro. Portati in caserma, i due sono stati denunciati a piede libero per il reato di tentata truffa in concorso.