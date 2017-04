Tenta di scassinare un'edicola, poi fugge con un'auto rubata: arrestato

Stava tentando di manomettere la serratura di una edicola, in via della Farnesina, ma è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente contattato il 112. E' accaduto la scorsa notte. I Carabinieri arrivati sul posto hanno visto l’uomo, un cittadino di origini romene di 22 anni, nullafacente e con diversi precedenti, salire a bordo di un’auto e scappare a tutta velocità. Sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. E l'auto su cui viaggiava è risultata rubata a seguito di accertamenti. Arrestato per tentato furto aggravato e ricettazione è in attesa del rito direttissimo.