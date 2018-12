Via della Bufalotta: rubano un'auto e tentano una inutile e rovinosa fuga

Un semplice sospetto, rivelatosi fondato, ha portato all'arresto di due ladri d'auto. Gli agenti in borghese della Stradale di Albano Laziale transitavano su via della Bufalotta e sulla stessa strada procedeva lentamente un'autovettura con a bordo due individui che osservavano le auto in sosta.

Insospettiti dall’atteggiamento, gli agenti hanno effettuato un breve appostamento e poco dopo hanno ritrovato la stessa autovettura con un solo uomo a bordo, mentre l’altro, che poco prima era sceso a piedi, lo seguiva alla guida di una monovolume sospetta.

Entrambi i veicoli sono stati fermati nei pressi di via Renato Fucini, ma mentre il conducente della monovolume, un 30enne romeno, non si è opposto al controllo, il conducente dell’utilitaria, un 40enne italiano, ha tentato una breve fuga. Ha però trovato la strada sbarrata dai poliziotti e così, nel tentativo di effettuare una brusca retromarcia, ha perso il controllo del mezzo, urtando violentemente tre auto in sosta su via Franco Sacchetti.

La monovolume, come sospettato, era stata appena rubata: a testimoniarlo anche il ritrovamento di arnesi da scasso. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei due, inoltre, gli agenti hanno sequestrato centraline elettroniche, chiavi alterate e numerose parti di auto e moto smontate, nonché altri 4 autoveicoli di sospetta provenienza furtiva.

Accompagnati negli uffici di polizia per la redazione degli atti di rito, i due sono stati arrestati per furto aggravato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.