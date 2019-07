Bonifica ordigni bellici: senso unico alternato in via del Mare e via Ostiense fino al 21 luglio

Via del Mare e via Ostiense a traffico limitato fino al 21 luglio. E' stata infatti autorizzata la verifica della presenza di eventuali ordigni bellici dalle ore 10,00 alle 16,00 dei giorni feriali. E' quanto prevede la determina dirigenziale della Polizia locale.

L'Acea ATO 2 viene così autorizzata a effettuare i lavori sulla via del mare nel tratto tra il km 15,700 ed il km 16,000, in corrispondenza con Centro Giano, per intenderci, 'limitatamente dalle ore 10,00 alle 16,00' fino al 21 luglio.

L’intervento richiederà il restringimento della carreggiata con l'obbligo del senso unico alternato. Ad essere coinvolta nei lavori è anche la via Ostiense ed esattamente in tre punti: nei 300 metri tra il km 15,700 e 16,00, all’intersezione con via Pavullo del Frignano e da via Albi a via Pavullo del Frignano.