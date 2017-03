Via del Mare ancora chiusa, traffico in tilt. Caos anche sull'Ostiense

Ancora chiusa la via del Mare oggi 22 marzo per i lavori in corso finalizzati a riparare una condotta d'acqua. Gli operai Acea, che non hanno ancora riparato il guasto, entro oggi potrebbero riparare il guasto ma i disagi sulla strada restano tanti. La circolazione è stata vietata da piazza Capelvenere fino al semaforo di Ostia Antica con pesanti ripercussioni.

Il traffico è in tilt vista la chiusura, anche, di via Ostiense all'altezza di Ostia Antica dove proseguono i lavori di raddoppio della portata del canale di bonifica Collettore Primario. Ed è proprio su via Ostiense e viale dei Romagnoli che si procede, per lunghi tratti, a passo d'uomo. Congestionate anche le strade alternative della Roma-Fiumicino e della via Cristoforo Colombo.