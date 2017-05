Via del Mare chiusa: traffico in tilt verso il litorale

Via del Mare chiusa, in entrambi i sensi, fino alle 16 di oggi, sabato 13 maggio. Si procede a passo d'uomo da Roma verso Ostia per raggiungere il mare. File lunghe, su viale dei Romagnoli e via Ostiense per arrivare sul litorale.

Le modifiche della viabilità su via del Mare sono dovute per i lavori di adeguamento della condotta del Collettore Primario. La strada è chiusa tra il sottopasso di Acilia e via della Gente Salinatoria in direzione di Ostia e poi dal chilometro 22,600 sino al sottopasso di Acilia in direzione del Gra.

In vigore il divieto di transito anche su diversi tratti di via Ostiense: all’altezza di via Castel Fusano in direzione Acilia; all’altezza di via del Fosso di Dragoncello verso Ostia e in direzione di via Chigi, in quest’ultimo caso il divieto è per i veicoli di altezza superiore a 2,50 metri.