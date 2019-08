Via del Mare, scontro tra 5 veicoli: due feriti. Strada chiusa

Cinque veicoli coinvolti, due feriti e una grossa quantità di detriti dispersi in strada. E' il bilancio dell'incidente avvenuto sulla via del Mare, tra via di Acilia e via di Malafede poco prima delle 18.

Le due persone rimaste ferite sono state trasportate, in codice giallo (quindi non in gravi condizioni, ndr) all'ospedale Sant'Eugenio e al Grassi di Ostia. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare che stanno gestendo una maxi coda formatasi in entrambe le direzioni.

Per la rimozione dei detriti dispersi sull'asfalto infatti si è resa necessaria la chiusura della strada.