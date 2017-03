Lavori sulle condotte idriche, via del Mare parzialmente chiusa: traffico in tilt

Via del Mare parzialmente chiusa tra Ostia Antica e Acilia. Dalle 15:12, causa lavori sulle condotte idriche, la strada è stata interdetta al traffico. La circolazione è stata vietata da piazza Capelvenere fino al semaforo di Ostia Antica.

Difficoltà di circolazione anche su viale dei Romagnoli. Il traffico in direzione Ostia è deviato su Via Romagnoli, mentre in direzione Roma deviato su via Ostiense. Code sono segnalate all'altezza di via della Calle in direzione di Ostia. Ripercussioni anche sulla via Cristoforo Colombo verso il litorale.