Lavori terminati e guasto riparato: via del Mare di nuovo aperta

Sono finiti i lavori e la via del Mare è di nuovo aperta fra piazza Capelvenere, ad Acilia, e in prossimità del semaforo di Ostia Antica. Gli operai Acea, alle 16 circa, hanno riparato il guasto ad una conduttura idrica rotta all'altezza di Dragona.

Dalle 19 di ieri il traffico era andato in tilt anche su via Ostiense e viale dei Romagnoli. Rimangono piccole code su Roma-Fiumicino e sulla via Cristoforo Colombo dove, fra il Grande Raccordo Anulare e via di Malafede si segnala il restringimento della carreggiata a causa rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni fino al 30 marzo per lavori notturni.