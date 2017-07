Via del Corso: si fingono clienti e rapinano turisti in un negozio

Si fingevano clienti di un negozio di scarpe di via del Corso, per poi derubare i clienti veri. In manette due cittadini algerini di 26 e 32 anni, entrambi con precedenti, sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina subito dopo aver rubato una busta ad un turista cinese di 28 anni.

I due ladri, con un occhio sempre puntato verso i divanetti prova, hanno notato la vittima appoggiare una busta di un precedente acquisto sul pavimento, perché intento a provarsi un paio di sneakers.

Quando i due sono entrati in azione, il 26enne ha coperto la visuale alla vittima, mentre il complice con un gesto fulmineo si è impossessato della borsa lasciata incustodita. Ma sfortunatamente per loro, la scena è stata notata dai Carabinieri che li tenevano d'occhio e li hanno bloccati sull'uscio del negozio.

I due arrestati avevano in tasca vari attrezzi utili a rimuovere le placche antitaccheggio, mentre la borsa recuperata è stata restituita al malcapitato turista. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall’accusa di furto aggravato.