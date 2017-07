Dall'estero a Roma per borseggiare turisti: arrestate

Dall'estero a Roma per borseggiare turisti. Tre cittadine straniere, di 28, 23 e 35 anni, in trasferta dalla Bulgaria, dove sono residenti, sono state arrestate ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Il trio è stato sorpreso all'interno di un negozio di intimo, di via del Corso, dove era appena entrato in azione asportando il portafoglio di una turista straniera, intenta a fare acquisti.

Le ladre, notate da una pattuglia di Carabinieri che stava svolgendo un servizio preventivo nel centro storico, erano tenute d'occhio. Così quando hanno colpito sono state immediatamente bloccate fuori dall'esercizio commerciale.

Il portafoglio asportato alla donna, al cui interno erano custoditi soldi, carta di credito e documenti, è stato recuperato mentre le tre ladre sono state trattenute in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processate con il rito direttissimo.