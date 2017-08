Fioriere in via del Corso e Campidoglio: ecco come cambia la viabilità

E' scattato il piano anti-terrorismo a Roma. A via del Corso, nel tratto che va da Piazza del Popolo a Largo Goldoni, sono state posizionate le fioriere, mentre è attivo il divieto d'accesso al Colle capitolino per Ncc e taxi. Rafforzata anche l'area pedonale con l'interdizione al traffico del carico e scarico merci. Ecco, a tal proposito, come cambierà la viabilità:

Campidoglio:



È vietato l’accesso ad NCC e TAXI, ma il servizio sarà garantito da stalli di sosta riservati alla discesa e alla salita dei passeggeri, individuati in piazza della Consolazione e in via del Teatro Marcello.



Sarà consentito comunque l’accesso ai veicoli a servizio delle persone invalide, in possesso di contrassegno disabili, a condizione che il relativo titolare si trovi a bordo.



Nel dettaglio:



Via del Monte Tarpeo e via di San Pietro in Carcere



Divieto di transito veicolare, eccetto:



- veicoli autorizzati dal Gabinetto della Sindaca e dotati di permesso rilasciato dall’ufficio logistica, ancorché con efficacia temporale limitata;



- veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili a condizione che il relativo titolare si trovi a bordo del veicolo e che il contrassegno sia esibito in originale.



Piazza della Consolazione



Istituzione di un’area di divieto di sosta 0-24 con rimozione nel tratto compreso tra Via della Consolazione e 10 metri dopo l’intersezione con Via di Monte Caprino, a tutti i veicoli con eccezione per quelli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC), limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico passeggeri.



Tali aree non rappresentano in alcun modo uno stazionamento o una rimessa: è vietata la sosta dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) che non svolgano le operazioni di carico e scarico passeggeri.



Via del Teatro Marcello



Istituzione di un’area di divieto di sosta 0-24 con rimozione sul lato destro del senso unico di marcia, immediatamente dopo la scalinata della Basilica di S. Maria in Ara Coeli nella rientranza esistente, eccetto veicoli TAXI limitatamente alla sola discesa dei passeggeri.



Anche in questo caso è vietata la sosta dei veicoli adibiti a servizio di Taxi che non svolgano le operazioni scarico passeggeri nei termini sopra indicati.



Via del Corso:



Sono stati istituiti 18 stalli di sosta per il carico e scarico merci in:



Via dell'Umiltà, dal civico 79 a piazza dell'Oratorio;



Piazza Ss. Apostoli altezza civ. 80;



Via di Ripetta, dal civico 68 a via della Frezza;



Piazza Augusto Imperatore, dal civico 22 al civico 25;



Via Cesare Battisti dal civ. 136/A a via del Mancino;



Piazza del Collegio Romano, all'altezza del civ. 1 e 1/A.



Sarà consentita la sosta solo per le operazioni di carico e scarico merci per un tempo massimo di 30 minuti.