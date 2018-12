Via del Corso: prelevano denaro da bancomat rubato a turista

Avevano rubato il portafoglio a una turista romena, poi hanno provato a utilizzare il bancomat ma il sistema di allert della carta li ha fatti scoprire. Così i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due italiani, di 44 e 34 anni, già noti alle forze dell'ordine, con le accuse di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione in concorso.

I militari sono riusciti a bloccare la coppia mentre stava prelevando del denaro contante da uno sportello bancomat di via del Corso mentre la vittima, una turista romena di 37 anni, stava formalizzando la denuncia di furto presso la caserma dei Carabinieri.

E' successo nel primo pomeriggio di ieri. Il messaggio sms di allarme, giunto sul cellulare della vittima, che avvertiva dell'avvenuto prelievo, ha permesso di indirizzare i Carabinieri verso l'istituto bancario, permettendo così l’arresto dei due delinquenti.

Successivamente i due sono stati accompagnati in caserma e perquisiti. Addosso avevano le 3 carte di credito, rubate poco prima alla vittima. I due sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di essere processata con il rito direttissimo.