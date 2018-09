Il Miglio di Roma, via del Corso chiusa e bus deviati: tutte le informazioni

Sabato 22 Settembre giunge alla 3° edizione il Miglio di Roma, la manifestazione di corsa su strada della distanza di un miglio. Il miglio la misura atletica anglosassone per eccellenza (1609,34 metri), è esattamente la distanza che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo.

Il Miglio di Roma, la più importante gara atletica su strada d'Italia, rientra nel programma dell'evento FIDAL Runfest 2018, di cui fa parte anche la Half Marathon Via Pacis che si correrà la domenica 23 Settembre.

Per la messa in sicurezza del percorso e lo svolgimento dell'evento via del Corso sarà completamente chiusa al traffico dalle 14,30 alle 19. Cambio di percorso per le linee 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 83, 85, 160, 492 e C3. Le linee 51, 52 e 53 saranno limitate rispettivamente a piazza Venezia (la 51), e piazza Barberini (la 52 e la 53), senza raggiungere l'area di via del Corso e via del Tritone. La 71, in arrivo dalla stazione Tiburtina, raggiunto largo del Tritone proseguirà per via del Tritone, piazza Barberini e, dopo aver fatto il giro della piazza, ridiscenderà su via del Tritone per poi svoltare su via del Traforo e riprendere il percorso abituale. Invece i bus di C3, 62, 63, 80, 83, 85, 160 e 492, tra largo del Tritone e piazza Venezia saranno deviate su via del Traforo, via Nazionale e via IV Novembre. Durante l'evento saranno soppresse due fermate su via del Tritone, una a piazza San Claudio e a largo Chigi e tre a via del Corso.