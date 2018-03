Via Crucis: venerdì chiusa stazione Colosseo e bus deviati dalle 13

Strade chiuse, bus deviati e misure di sicurezza eccezionali. Il centro di Roma venerdì 30 marzo sarà protagonista del Venerdì Santo, che si terrà da San Pietro ai Fori Imperiali. Al Colosseo, dalle 21:15, papa Francesco celebrerà la Via Crucis e al termine della solenne cerimonia parlerà ai fedeli. A partire dalle 13 e sino a fine servizio, saranno chiusi tutti gli accessi della stazione Colosseo della metro B, dove i treni transiteranno senza fermarsi.

Fino alle 23:30 chiuderanno al traffico via dei Fori Imperiali, via Cavour, da largo Venosta a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via San Gregorio. I divieti di sosta scatteranno dalla notte di giovedì.

Per tutta la durata delle chiusure, dalle 13 a fine servizio, saranno deviate le linee di bus 51, 75, 81, 85, 87, 118 e 673.

Sempre venerdì si svolgeranno altre processioni e veglie religiose in molti quartieri della città. Dalle 21 alle 22,30, al Portuense, è in programma quella organizzat a dalla parrocchia di Santa Silvia che potrà causare la deviazione o la limitazione delle linee 33, 44,228, 719, 773, 774, 785 e 786.

A Primavalle, dalle 21 alle 23, sfileranno i fedeli della parrochia Santa Maria della Salute, con possibili deviazioni o brevi stop per le linee 46 e 49. A Centocelle, la via crucis della parrocchia di San Felice da Cantalice, avrà effetti sul servizio delle linee 5, 19, 106. 313, 450, 542, 556 e 558.

Sempre dalle 21, sull'asse della Tiburtina, sono tre gli eventi previsti. Le linee 111 e 544 incroceranno il percorso della Via Crucis delle parrocchie di San Romano Martire e Sant’Atanasio; a Santa Maria del Soccorso deviate le linee 309 e 450, mentre 311, 341 e 350 potranno cambiare strada per la processione a Casal de' Pazzi.