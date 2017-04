Via Crucis, chiusura stazione Colosseo e strade deviate

E' tutto pronto a Roma per la tradizionale Via Crucis al Colosseo, in programma la notte del Venerdì Santo del 14 aprile. Numerose le limitazioni al traffico previste che comporteranno transennamenti e l'istituzione di varchi di ingresso nell'area dell'Anfiteatro Flavio.

Le aree archeologiche del Colosseo, del Foro Romano e del Palatino chiuderanno al pubblico dalle 12. Inoltre, la Questura ha disposto la chiusura della fermata della metro B Colosseo a partire dalle 13 di venerdì 14 aprile.

Sempre dalle 13 scatteranno anche le prime chiusure al traffico. Le strade interessate sono via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Vittorino da Feltre, via Celio Vibenna in direzione di San Gregorio, la stessa via di San Gregorio in direzione di Porta Capena, via Cavour da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci. Dalle 15, via San Gregorio e via Celio Vibenna saranno chiuse anche in direzione del Colosseo.

Sarà poi creata un'area di rispetto nella quale si potrà accedere da quattro varchi. L’area sarà delimitata da piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali a partire da largo Corrado Ricci, via di San Gregorio, largo Agnesi, via Nicola Salvi, via degli Annibaldi e le due aree archeologiche di Colle Palatino e dei Fori. A cerchi concentrici, all'interno dell'area di rispetto sarà delimitata anche un'area di massima sicurezza, con ulteriori varchi di filtraggio degli ingressi.

Sempre dalle 13, via del Colosseo e via Vittorino da Feltre all’altezza di via delle Carine, via del Fagutale all’angolo con Colle Oppio, viale del Colle Oppio altezza via delle Terme di Tito e un tratto di via di San Gregorio e di viale del Monte Oppio verranno transennate e chiuse al passaggio.