Si rompe conduttura: laterale Colombo chiusa, manca acqua ad Ostia e Infernetto

Via Cristoforo Colombo oggi 4 febbraio è chiusa. Almeno in parte. Un guasto ad una conduttura idrica sta infatti paralizzando parte del X Municipio. Dalle 11, per cause ancora da accertare, l'acqua delle tubazioni è fuoriuscita invadendo le strade di Ostia e l'Infernetto, e costringendo la Polizia Locale a chiudere la Cristoforo Colombo, nella corsia laterale, in direzione Roma.

Sul posto, oltre i vigili del X Gruppo, anche i tecnici Acea. Grossi problemi di fornitura idrica e pressione idrica ridotta per i locali di Ostia nei pressi della Rotonda, e per gli abitanti dell'Infernetto nell'area della Colombo.