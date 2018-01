Motori, paraurti e pneumatici: un bazar di pezzi di auto rubate sulla Collatina

Motori, radiatori, paraurti, volanti e pneumatici. Tutti di marchi famosi come Bmw, Volkswagen, Audi, Mercedes, Kia, Seat e Fiat. Un bazar che rivendeva pezzi di auto rubate. E' quanto hanno scoperto gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri in via Collatina, nella zona di Tor Sapienza.

I ricambi sono stati trovati sia all'esterno che all'interno del magazzino, insieme a strumenti utili a smontare i veicoli e a disassemblare i pezzi: un argano meccanico, un muletto e numerosi utensili di uso meccanico.

L'indagine, che al momento ha portato alla denuncia a piede libero di un 68enne umbro per "ricettazione", prosegue al fine di individuare ulteriori ramificazione dell’attività ed eventuali complici.