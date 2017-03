Via Collatina chiusa cause buche: disagi e traffico deviato

Via Collatina chiusa causa buche. Risveglio amaro per gli automobilisti ed i pendolari che la mattina usufruiscono della strada che collega la zona di Nuova Ponte di Nona e La Rustica, alla zona del Centro cittadino. La chiusura, causa dissesto del manto stradale, fra via dell'Acqua Vergine e via Achille Vertunni in direzione centro di Roma. Sul posto, a presidiare la strada, due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità. LuceVerde consiglia percorsi alternativi su via Tiburtina, via di Salone e la via Prenestina.

Via Collatina fra v.Acqua Vergine e v .A.Vertunni chiusa al traffico per dissesto del manto stradale in dir.ne Centro — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) 6 marzo 2017

Una vera e propria piaga quella della manutenzione stradale al Municipio Roma VI delle Torri nonostante il prosieguo dei lavori. Durante lo scorso mese di ottobre sono stati investiti i primi fondi a disposizione procedendo prima dai casi più urgenti. Intanto, con l'approvazione del nuovo bilancio, sono stati stanziati altri 800mila euro circa da dedicare al sistema viario che dovrebbe portare a "uscire dall'emergenza" e procedere quindi ad un sistema più organizzato di manutenzione.

In una recente intervista al presidente della commissione lavori pubblici delle Torri, Giuseppe Agnini è emerso: "Faremo due accordi quadro così da avere due ditte che lavorano contemporaneamente sul territorio, ogni ditta dovrà garantire almeno quattro squadre, di cui una si occuperà del pronto impiego, altre due di interventi programmati e la quarta esclusivamente della pulizia di caditoie”.

Tra le novità a cinque stelle anche la georeferenziazione. E’ stato lo stesso Agnini a spiegare: “La ditta dovrà garantire il posizionamento attraverso un sistema di GPS e fornire un report fotografico che ritrae il pre e il post intervento di manutenzione. Ha poi concluso: “Le ditte dovranno fornire la certificazione dei materiali utilizzati”