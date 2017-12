Via Cesare Lombroso: dalla baraccopoli ai moduli abitativi, demolite nove strutture abusive

Alcune strutture in legno, altre in muratura e pure dei container. La polizia locale - gruppo XIV Monte Mario - è intervenuta per demolire nove manufatti abusivi accanto al campo rom di via Cesare Lombroso, in un’area di proprietà di Città metropolitana. L’intervento è partito ieri 28 dicembre ed è proseguito anche oggi. Sul posto pure Ama, per la bonifica.

Nove i denunciati

Secondo quanto riferito dai caschi bianchi, in nove sono stati denunciati. Gli agenti del reparto edilizia, nucleo assistenza emarginati e Tutela ambiente hanno svolto un’operazione tesa alla demolizione delle strutture irregolari e all’eventuale identificazione di persone all’interno.

Le parole dell'assessore

Michele Menna, assessore locale alla Sicurezza, ha raccontato a RomaToday: “Gli atti sono partiti da tempo. I nove moduli abitativi già erano stati segnalati. Noi abbiamo proceduto alla demolizione. Oltre alle strutture abusive, sono stati ritrovati accessori e tettoie costruite intorno. Agli occupanti – ha terminato – sono state proposte soluzioni alternative, tra cui la ricollocazione all’interno del campo rom”.