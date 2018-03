Rami pericolanti: via Cesare De Lollis chiusa per 4 ore

Strada chiusa per rami pericolanti. Dalle ore 10.30 di oggi, via Cesare De Lollis è infatti off limits a seguito di rami pericolanti che minacciano di cadere sul tratto stradale. Sul posto sono così giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto dell'autoscala per la rimozione dei rami.

Presenti anche il Servizio Giardini di Roma Capitale e gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso temporaneamente la strada. Il traffico è deviato sulla corsia preferenziale di viale Regina Elena. La strada è stata di nuovo aperta alle 14:30.