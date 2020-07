Choc a Torpignattara, trovati morti in casa madre e figlio: indagano i carabinieri

Tragedia a Torpignattara dove madre e figlio sono stati ritrovati morti in un appartamento di via Giuseppe Cei 5. A dare l'allarme un residente intorno alle 16:15. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e i colleghi della Settima Sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.

I militari, constatato il decesso, hanno svolto i rilievi di rito e indagano sull'accaduto. Al momento chi indaga lo fa a bocche cucite, senza escludere nessuna pista. I corpi sono stati trovati al secondo piano dell'edificio in via Cei.

Secondo una prima ricostruzione il corpo della donna al momento non sembrerebbe presentare segni di violenza, il figlio invece sembra essersi tolto la vita. Al momento non viene escluso che il decesso dei due possa essere avvenuto qualche giorno fa.

"Questa è una zona tranquilla. Non passano tante persone qui e quel palazzo, solitamente, non è molto frequentato - racconta Caterina, una residente, a RomaToday. - Abbiamo visto quasi per caso le squadre dei carabinieri al lavoro".