Via Cavour: ladri saccheggiano vettura Ncc parcheggiata

Approfittando della momentanea assenza dell’autista, sono entrati in un’auto Ncc in sosta in via Cavour rubando un marsupio.

I ladri – tre cileni di età compresa tra 18 e 29 anni – sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che, in transito lungo la strada, hanno notato i movimenti sospetti dei ladri.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i tre sudamericani sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, durante il quale saranno chiamati a rispondere del reato di furto aggravato in concorso.